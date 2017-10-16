МИД назвал фальшивкой обвинения России в финансировании талибов*

Москва, , 21:11 — REGNUM Ложные утверждения о финансировании Россией движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют целью отвлечение внимания международного сообщества от провалов политики НАТО в Афганистане. Об этом говорится в комментарии, распространённом 16 октября пресс-службой МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ведомств обращает внимание на статью в британском издании The Times, в которой со ссылкой на неназванные источники сообщается о якобы имеющих место безвозмездных поставках Россией нефтепродуктов террористам.

«Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимания международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы и её региональных партнеров, в том числе по ШОС, на афганском направлении», — отмечают в МИД.

При этом ведомство рекомендует журналистам The Times «обратить внимание на продолжающиеся полёты вертолётов без опознавательных знаков на контролируемую экстремистами территорию в различных провинциях Афганистана, за которыми, по утверждению самих афганцев, стоят и британские спецслужбы», а также на рост числа погибших мирных жителей в Афганистане в 2017 году «вследствие в том числе нежелания международной коалиции учитывать уроки прошлых конфликтов и ставки на военную составляющую».

«Вновь подчеркиваем, что Россия не оказывает какой-либо поддержки Движению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ) и последовательно проводит политику помощи правительству Афганистана и оказания ему всестороннего содействия в становлении в качестве мирного, независимого, стабильного и экономически развитого государства, свободного от терроризма и наркотиков», — говорится в комментарии.

Напомним, в августе этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в поставках вооружения «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что Москва нарушает международные нормы и нормы Совета Безопасности ООН. «Мы возражаем против этого и призываем Россию обратить на это внимание», — заявил он.

МИД России ранее уже называл подобные обвинения беспочвенными, указывая, что никаких доказательств в подтверждение этому до сих пор не представил никто: ни власти Афганистана, ни командование контингентов НАТО и США в этой стране.