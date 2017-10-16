Тель-Авив, , 19:40 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Израиль с официальным визитом, сообщил 16 октября журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По заявлению Игоря Конашенкова, российский министр обороны Сергей Шойгу в ходе двухдневного визита проведет встречу с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Сергей Шойгу и Авигдор Либерман обсудят вопросы региональной безопасности, военное и военно-техническое сотрудничество Российской Федерации и Израиля.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы, касающиеся урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября боевые самолеты ВВС Израиля атаковали и уничтожили зенитно-ракетную батарею вооруженных сил Сирии. Израильское военное ведомство утверждает, что авиаудар был проведен в ответ на ракетный пуск.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль информировал российские ВС об ударе по ПВО Сирии

Читайте развитие сюжета: Шойгу: Операция в Сирии близка к своему завершению