Евросоюз ужесточил санкции в отношении КНДР

Люксембург, , 19:23 — REGNUM Евросоюз в одностороннем порядке ввел санкции против КНДР в сфере продажи нефти и ее транзита, финансовых транзакций и создания совместных предприятий. Об этом говорится в официальном заявлении по КНДР от 16 октября, принятом на заседании Совета ЕС.

В заявлении указано, что импорт, приобретение или перевозка нефтепродуктов из КНДР запрещена. Запрещается также прямое или косвенное снабжение Северной Кореи нефтепродуктами гражданами ЕС, через территорию ЕС, с использованием судов и самолетов стран ЕС.

Отдельно оговариваются условия и количество поставок нефти и нефтепродуктов в КНДР в гуманитарных целях.

Запрещается наращивание, сохранение и увеличение доли участия в организациях КНДР как на территории Северной Кореи, так и за ее пределами. Запрещается оказывать финансовую помощь организациям, как на территории КНДР, так и за ее пределами, а также открывать совместные с КНДР предприятия.

Под индивидуальные санкции также попали некоторые государственные служащие КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции СБ ООН в отношении КНДР. Против Пхеньяна вводятся санкции, предусмотренные резолюцией СБ ООН 2321 от 30 ноября 2016 года. В документе приводится список физических и юридических лиц, причастных к ядерной программе КНДР, а также список материалов, технологий и продукции, на ввоз которых накладывается запрет.

Напомним, 11 октября глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что любые попытки ужесточения санкций воспринимаются Пхеньяном, как акт агрессии. Министр добавил, что ситуация на полуострове не располагает к переговорам даже в варианте, предложенном Россией.

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