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В Турции продлен режим чрезвычайного положения

Политика

Кабинет министров решил продлить режим ЧП еще на три месяца

В Турции продлен режим чрезвычайного положения
Иллюстрация: Pixabay.com
Турецкий флаг

Анкара, 16 октября 2017, 19:16 — REGNUM  Кабинет министров Турции принял решение о продлении еще на три месяца режима чрезвычайного положения в стране, заявил 16 октября журналистам вице-премьер Бекир Боздаг по результатам заседания правительства.

По словам Бекира Боздага, турецкое правительство постановило продлить режим ЧП еще на три месяца. Теперь это решение направлено на утверждение в парламент страны.

Напомним, трехмесячный режим чрезвычайного положения в Турции продлевался уже четыре раза. Впервые режим ЧП властями Турции был введен после попытки госпереворота в июле 2016 года.

С тех пор в Турции были уволены порядка 7 тыс. государственных служащих, которых власти посчитали причастными к попытке госпереворота летом 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд лидеров стран Евросоюза и часть турецких оппозиционных политиков регулярно подвергают критике многократное продление режима чрезвычайного положения.

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