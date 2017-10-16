Глава ДНР заявил о задержании причастных к убийству Моторолы

Донецк, , 19:16 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко сообщил о задержании членов украинской группировки, причастной к убийству командиру батальона «Спарта», полковника Арсена Павлова (позывной Моторола), передаёт 16 октября «Донецкое агентство новостей».

«Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек», — сказал Александр Захарченко во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

По его словам, в ближайшее время МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования смерти Моторолы.

Как передавало ИА REGNUM, один из самых известных командиров ДНР Арсен Павлов был убит 16 октября 2016 года в подъезде дома, в котором он жил. Взрывное устройство было заложено в шахте лифта.

По данным правоохранительных органов ДНР, организатором убийства стала украинская диверсионно-разведывательная группа. Дело расследуется как террористический акт.

Читайте ранее в этом сюжете: Прилепин: Убийцы «Моторолы» и «Гиви» известны поимённо