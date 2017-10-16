Киеву предсказывают второй Донбасс

Москва, , 19:03 — REGNUM Украинским парламентариям следовало сначала разослать проект закона об образовании по всем регионам для обсуждения, а уже потом принимать его. Такое мнение 16 октября высказали участники телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1», обсуждавшие заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто. Напомним, что заграничный дипломат охарактеризовал скандальный украинский закон как грубейшее нарушение прав человека.

«Они отобрали у детей в возрасте старше 10 лет право получать образование на родном языке, — заявил министр. — Мы намерены включить этот вопрос в повестку дня ближайшего совета ассоциации ЕС — Украина».

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Климов это обещание венгерского политика прокомментировал весьма категорично:

«Украина уже давно находится на периферии истории и дипломатического процесса. Все цивилизованные страны, с которыми мы общались, выражают по меньшей мере недоумение, зачем это (закон об образовании — прим. ИА REGNUM ). Лишат ли их ассоциации с ЕС? Скорее всего, им оставят «вывеску», а всё остальное выхолостят — быстро и в недостаточно деликатной форме. В конечном счёте это не приведёт ни к развитию Украины, ни к росту экономики, ни к повышению уровня жизни населения. Люди будут разбегаться, а их страну ждёт судьба третьеразрядного государства. Ни в какой Европейский союз их никогда не собирались брать. Соглашение было не об этом — пусть они его лучше прочитают».

Зампред Госдумы по международным делам Александр Романович в свою очередь напомнил, что эта ошибка, которую сегодня вновь совершают украинские политики, уже в своё время привела к Донбассу и всем тем событиям, что сегодня сотрясают юго-восток Украины.

«Вы (Украина — прим. ИА REGNUM ) фактически запретили на Украине русский язык, — напомнил он. — Теперь совершается вторая ошибка, которая приведёт ещё и к тому, что вы никогда не вступите в Евросоюз. Вы сами создаёте проблемы в той части Европы, в которую вы так стремитесь. Здравому смыслу это не поддаётся».

Любопытно, но первые признаки того, что прогноз начал сбываться, уже появились. В частности, 13 октября в Будапеште возле украинского посольства прошёл митинг. Люди, собравшиеся там под лозунгом «Самоопределение для Украины», требовали независимости для региона, населённого венграми. В ответ же на предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина посетить Закарпатье вместе с Сийярто и пообщаться с венгерской диаспорой последний осадил его, напомнив, что мнение венгров следовало спрашивать прежде, чем принимать закон об образовании.