В Турции арестованы более 100 подозреваемых в терроризме

Анкара, , 18:44 — REGNUM Турецкие силы безопасности задержали более 100 подозреваемых в причастности к так называемой террористической организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), 16 октября сообщает Anadolu.

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Задержания прошли по всей стране. Сотрудники сил безопасности арестовали в общей сложности 107 подозреваемых.

По словам официальных лиц, среди задержанных находятся 35 военнослужащих, 20 из которых служили в рядах ВВС.

Большинство подозреваемых обвиняют в использовании приложения ByLock, которым пользовались участники попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года для координации своих действий.

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Напомним, Анкара обвиняет членов FETO в том, что они стремятся свергнуть существующую власть в Турции путём проникновения в различные государственные органы, включая вооружённые силы, полицию и органы судебной власти.

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