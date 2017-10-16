Sky News Arabia: Иракские силовики полностью контролируют город Киркук

Киркук, Ирак, , 18:35 — REGNUM Подразделения силовых ведомств Ирака установили полный контроль над городом Киркук, являющимся центром одноименной нефтеносной провинции, сообщает 16 октября телеканал Sky News Arabia.

По утверждению представителей телеканала, иракский национальный флаг торжественно установлен над зданием городской администрации Киркука.

По данным телеканала Al Jazeera, иракские военные заняли район административного центра города без боя.

О других деталях этой операции не сообщается, местонахождение губернатора Киркука Наджм ад-Дина Карима также не известно.

Напомним, Киркук имеет неофициальный статус северной нефтяной столицы Ирака. Провинция официально не входит в состав Иракского Курдистана, хотя фактически контролируется курдским ополчением «пешмерга», а ее жители проголосовали на референдуме за независимость курдской автономии от Ирака.

Официальный Багдад, настроенный категорически против плебисцита, принял ответные меры, включающие отправку иракских войск на территории, подконтрольные курдам, в том числе и в нефтеносную провинцию Киркук.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября произошли первые вооруженные столкновения, в результате чего несколько человек погибло и было ранено. Представители курдских вооруженных формирований заявили, что расценивают эти действия Багдада как объявление войны.

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