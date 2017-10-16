Молдавия без приднестровцев: «расчет» Додона и расчет Плахотнюка

Кишинёв, , 18:22 — REGNUM Власти Молдавии намерены создать лишь один избирательный округ для молдавских граждан, проживающих в Приднестровье, два — для Гагаузии и четыре для зарубежной диаспоры. Как сообщил глава национальной комиссии по формированию округов Юрий Чокан, это вытекает из предварительных «математических расчетов», проведенных членами комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом анонсированное президентом Молдавии Игорем Додоном «представительство» Приднестровья в молдавском парламенте, и без того подчеркнуто бутафорское и не репрезентативное, сводится к одному депутату из 101.

В ПМР, напомним, по уверению молдавских властей, проживают около 300 тыс. граждан Молдавии (по данным приднестровской стороны — около 200 тыс). При любом раскладе это примерно 7−10% от общего числа граждан Молдавии. При этом молдавские выборы на территории ПМР не проводятся, и граждане Молдавии из Приднестровья могут голосовать на участках, открываемых на территории Молдавии вдоль границы по Днестру.

Гагаузии Додон обещал сперва пять округов, затем три, в итоге их может остаться всего два. Представляя свой проект смешанной избирательной системы, за который в итоге социалисты проголосовали вместе с правящей Демпартией, Додон также обещал, что для Приднестровья и диаспоры в парламенте будет выделено 25 мест.

ИА REGNUM напоминает, что президент в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, имя которого Додон в своих выступлениях даже не осмеливается произнести. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.

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