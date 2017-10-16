СМИ: Самолет ВВС США провел разведку военных баз России в Сирии

Дамаск, , 18:13 — REGNUM Самолет ВВС США 16 октября совершил разведполет вдоль побережья Сирии, недалеко от российской авиабазы Хмеймим и военно-морской базы в Тартусе, сообщает BFM.RU, ссылаясь на данные сайтов, отслеживающих перемещения самолетов военной авиации.

По данным портала, американский стратегический самолет-разведчик RC-135V, бортовой номер 64−14 846, взлетел с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит и длительное время курсировал в международном воздушном пространстве вдоль сирийского побережья.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября израильские ВВС нанесли бомбовый удар по зенитно-ракетной батарее правительственных войск Сирии.

По утверждению пресс-службы ЦАХАЛ, российская сторона была извещена об этом авиаударе в режиме реального времени.

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