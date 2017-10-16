На Украине запахло очередным переворотом?

Киев, , 18:18 — REGNUM На саммите Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Украину в лице верховного главнокомандующего «показательно выпороли». Это был сокрушительный внешнеполитический провал, который, вне всякого сомнения, является следствием накопленной усталости от «безумной европейской нации», считает эксперт по Украине Александр Зубченко, который прокомментировал ИА REGNUM итоги саммита ПАСЕ для Украины.

«Это и резолюция ПАСЕ, в которой выражается «глубокая озабоченность украинским законом об образовании», и создание фактических предпосылок для возвращения делегации России в эту организацию, и откровенное унижение украинской делегации.

Думаете, официальный Киев что-то поменяет в своей позиции? Рада внесет изменения в закон о языках, направленный на создание расово однородной нации? Вы глубоко ошибаетесь. Они сходу переобулись и теперь заявляют, что сорвали «блицкриг по возвращению Москвы в ПАСЕ». Венгры, которые наиболее активно выступали против закона об образовании, уже превратились в «кремлевских марионеток», которых со дня на день выгонят из Евросоюза. А Мустафа Джамилев, голосовавший «за» резолюцию Ассамблеи, мгновенно стал предателем нации», — говорит эксперт.

Зубченко отмечает, что вся суть нового закона об образовании сводится к уничтожению русскоязычного большинства в Украине путем «перепрограммирования» поколения. А выполнять решение европейских институтов никто из национал-патриотов «даже не думает». Теперь же, говорит аналитик, они будут ждать вердикта Венецианской комиссии по закону об образовании, и если комиссия поддержит резолюцию ПАСЕ, что, по его мнению, вполне вероятно, то она, вне всякого сомнения, станет «антиукраинским органом, который контролируется Кремлем».

«Но пока, — говорит Зубченко, — о ПАСЕ и устроенной там торжественной порке все на Украине как бы забыли. Самая популярная тема — начало предстоящих и заранее анонсированных гастролей Михаила Саакашвили в Киеве».

Партия Саакашвили «Рух новых сил» вместе с депутатами Мустафой Найемом, Сергеем Лещенко, Светланой Залищук, президентом «Центра противодействия коррупции» Виталием Шабуниным 17 октября проведут акцию перед Верховной радой.

«Требования довольно скучные — создание антикоррупционного суда, изменение избирательной системы, лишение депутатов неприкосновенности. Однако участие в мероприятии личного врага президента — Саакашвили — придает действу хороший потенциал. Он выступает в роли политического бульдозера, расчищающего поле для Юлии Тимошенко. Все это понимают и поэтому прогнозируют длинную волну акций, пик которой придется на очередную, четвертую годовщину «революции достоинства» (февраль 2018 года — прим. ИА REGNUM ).

Поскольку в деле замешаны официальные организаторы «второго евромайдана» — Найем и Лещенко, то Госдеп дал добро. Запахло очередным переворотом. Саакашвили придает действу определенную степень безумия, а патриоты-«антикоррупционеры» как бы демонстрируют лицензию США на проведение подобного рода антиконституционных действий», — говорит эксперт и добавляет, что понять, какой потенциал у данной акции, можно будет завтра.

Однако, в любом случае, уверен Зубченко, главным действующем лицом будет Юлия Тимошенко, а Саакашвили — лишь «чистильщик».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАСЕ 12 октября приняла резолюцию по украинскому закону об образовании, где отметила, что он не обеспечивает надлежащего баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств. Было также отмечено, что документ «влечет за собой серьезное сокращение прав, ранее признававшихся за «национальными меньшинствами» в том, что касается их собственного языка обучения».

Напомним, что согласно упомянутому закону о языке, с 1 сентября 2018 года во всех школах Украины, начиная с пятого класса, все уроки будут вестись только на украинском языке. С 2020 года обучение и в младших классах будет вестись полностью на украинском языке.

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