Рига, , 18:03 — REGNUM Большинство жителей Латвии нелатышской национальной — целых 83% — утверждают, что лояльны по отношению к этой стране. Это якобы показали результаты социологического опроса, проведенного по заказу министерства культуры Латвии, сообщает новостное агентство BNS.

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2015 году, число респондентов с таким мнением увеличилось на 4%.

Число жителей русской национальности, которые признаются в своей лояльности к Латвии, выросло от 44% до 59%.

«Результаты опроса показали, что часть жителей Латвии не русской национальности, негативно оценивающих ссылку жителей Латвии латышской национальности в лагеря в России перед Второй мировой войной и после нее, выросла от 42% два года назад до 58% в этом году», — указывает BNS.

«Число жителей Латвии не латышской национальности, которые признают актуальность 9-ого мая, когда Россия отмечает победу над нацисткой Германией, за 2 года снизилось от 78% до 57%. Результаты новейшего опроса показали, что ЕС положительно оценивают 53% жителей Латвии не латышской национальности, а НАТО — 23%», — пишет агентство.

BNS не указывает кто был исполнителем социологического опроса, в какие даты его провели, какое количество респондентов, какой процент погрешности.