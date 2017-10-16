Стали известны некоторые подробности встречи Саргсяна и Алиева в Женеве

Женева, Швейцария, , 17:50 — REGNUM На переговорах президентов Армении и Азербайджана в Женеве обсуждались возможности продвижения вперёд переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахской проблемы. По итогам переговоров президенты поручили предпринять меры для активизации переговорного процесса и осуществления дополнительных шагов с целью уменьшения напряжённости. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам встречи, который распространила администрация президента Армении.

Уточняется, что сопредседатели выразили удовлетворение по поводу прямых переговоров, состоявшихся после долгого перерыва. Они, согласно сообщению пресс-службы президента Армении, подчеркнули, что готовы продолжать посредническую работу со сторонами в направлении мирного, посредством переговоров, урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В Женеве, в посольстве Армении Щвейцарии президент Серж Саргсян после переговоров с Ильхамом Алиевым встретился с представителями швейцарской армянской общины. Саргсян в вступительном слове во время встречи представил итоги переговоров с президентом Азербайджана.

«Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: какой-либо конкретной договорённости, так сказать, не имеем, о вариантах решения проблемы. Но мы договорились, принять меры для ещё большего ослабления напряжённости, чтобы не иметь жертв на передовой линии. Должен сказать, и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы.

Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже очень хорошо понимает сложность проблемы, естественно, я тоже, но проблема такова, что лёгкого решения никогда не будет. Однако ещё в одном вопросе хочу, чтобы вы все были уверены: для нас нет решения, которое может каким-либо образом нарушить безопасность Карабаха. Для нас единственным решением является то, чтобы Карабах был вне Азербайджана. Никогда никакой армянский руководитель не может принять такого решения и о осуществить и для этого мы всё будет делать, параллельно развивая Армению, экономически укрепляя нашу страну», — сказал президент Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в резиденции постоянного представителя Швейцарии в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана.

Встреча прошла при участии министров иностранных дел двух стран Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего сопредседателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

После встречи состоялась отдельная беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров выступили с совместным заявлением.

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