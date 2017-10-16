Пхеньян и Сеул стравливают: оптимизма нет

Москва, , 17:42 — REGNUM Северокорейская делегация отказалась встречаться со своими коллегами из Южной Кореи в рамках 137 Ассамблеи Межпарламентского союза, хотя аналитики не исключают, что встреча отдельных представителей двух стран всё-таки имела место. Об этом 16 октября в рамках телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявили эксперты.

«Мне нравится, как ведёт себя делегация Южной Кореи, — признался председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. — Выступление спикера с трибуны Межпарламентского союза во многом касалось и положения дел на корейском полуострове, но оно было не агрессивным, а достаточно конструктивным и оставляло пространство для следующего диалога».

Спикер от этой страны, по словам Косачева, подчеркнул, что специально выстраивал своё выступление так, чтобы не отсекать возможности для потенциальной встречи.

«Южная Корея готова к таким контактам и в более широком контексте, чтобы искать выход из тупика, — отметил сенатор. — К этому однако не готова делегация из КНДР. Мы пытались в кулуарах подходить к ним и предлагать такую встречу, но результаты этих переговоров оптимизма не добавляли. Нам отвечали, что решение принято на высшем уровне и никаких контактов с делегацией Южной Кореи не будет. С учётом специфики процедур принятия решений в КНДР я подозреваю, что пространство манёвра у её делегации здесь в Ассамблее крайне ограничено, и вряд ли они смогут такие решения принимать самостоятельно».

Между тем зампред Госдумы по международным делам Александр Романович предположил, что встречи между представителями и той и другой делегации всё-таки имели место.

«Видно, что они настроены не так, как США, — подчеркнул парламентарий. — То, что происходит сегодня в Америке, это результат оголтелой пропаганды, развернутой в СМИ, которые пугают население Ираном, Северной Кореей и Россией. Вина за это лежит на правящих элитах и на правящем классе. Между тем решение вопроса — это переговоры между представителями двух частей Кореи. К сожалению, американцы понимают это и специально нагнетают обстановку, проводя учения вблизи берегов Северной Кореи. Здесь свою отрицательную роль играет и Япония, которая очень сильно не заинтересована в том, чтобы произошел какой-либо диалог между двумя частями разъединенной Кореи. США делают всё, чтобы затянуть этот конфликт и довести его до точки кипения. Трамп доказывает своим избирателям, что Америка — самая главная страна».

Напомним, что 14 октября в Санкт-Петербурге открылась 137-я Ассамблея Межпарламентского союза, спикером которой в этот раз была избрана председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В рамках работы этой организации заместитель председателя Верховного Народного Собрания КНДР Ан Дон Чхун передал ей заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына, с которым Матвиенко пообещала ознакомиться. До этого она встретилась с главой Национального собрания Южной Кореи и проинформировала его о российской позиции относительно ядерных испытаний КНДР, которые Москва резко осуждает.

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