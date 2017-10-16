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Курды считают наступление иракских силовиков на Киркук объявлением войны

Политика

Операция в провинции Киркук стала первым крупным столкновением курдского ополчения пешмерга с иракскими вооруженными силами

Киркук, Ирак, 16 октября 2017, 17:41 — REGNUM  Военная операция иракских силовиков по взятию под контроль нефтеносной провинции Киркук расценивается курдской стороной как объявление войны, сообщили 16 октября журналистам представители курдского ополчения.

Наступление на Киркук, начатое в ночь на 16 октября правительством Ирака, стало первым крупным боестолкновением силовиков Ирака и курдского ополчения пешмерга после проведения референдума по вопросу независимости Иракского Курдистана.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади приказал армии и полиции восстановить контроль над провинцией Киркук, которая стала спорной территорией, на которую претендуют как Багдад, так и власти курдской автономии.

По информации ООН, в результате уже погибли по меньшей мере двое и ранены четыре человека. Ситуация, складывающаяся вокруг нефтеносного Киркука и курдского референдума становится всё более напряженной

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