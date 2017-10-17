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«Квирис палитра»: Киев пытается исправить ошибку в отношении Саакашвили

Политика

По мнению украинского политолога, судьба Саакашвили будет зависеть от того, какой статус ему присвоят США для продолжения деятельности на Украине

Тбилиси, 17 октября 2017, 11:15 — REGNUM  Правительство Украины в свое время допустило ошибку, уделив персоне Михаила Саакашвили слишком большое внимание, а теперь пытается исправить эту ошибку, считает украинский политолог Виктор Небоженко. Об этом он заявил в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») под названием «Саакашвили собирает «гроздья гнева» на Украине».

По оценке украинского политолога, «Саакашвили — человек с сильным, оригинальным мышлением, но украинский народ вокруг него не объединится», а судьба Саакашвили будет зависеть от того, какой статус ему присвоят США для продолжения деятельности на Украине.

«В 30-е годы Джон Стейнбек написал роман «Гроздья гнева», и Саакашвили делает именно это — как политический винодел собирает «гроздья гнева» на Украине, но будет ли отжато из этих гроздьев вино, сказать не могу. И все же это важно, особенно на том фоне, когда оппозиция пытается заключить сделку с блоком Порошенко. Что касается получения Саакашвили гражданства США: главное, что решит Государственный департамент и какой статус присвоит Саакашвили для продолжения деятельности на Украине. Такой сценарий вполне реален и может превратиться для Украины в игру с огнем. У американцев есть много и других инструментов для влияния на ситуацию на Украине, но исключать этот сценарий нельзя», — заявил Виктор Небоженко грузинскому изданию.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине