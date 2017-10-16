Президент Ирака призвал остановить конфликт в провинции Киркук

Багдад, , 17:53 — REGNUM Президент Ирака Фуад Маасум призвал положить конец «конфликту» в северной иракской провинции Киркук и немедленно возобновить диалог между Багдадом и курдским региональным правительством, 16 октября сообщает Anadolu.

«Необходимо остановить эскалацию в Киркуке и возобновить диалог с целью разрешения наших разногласий в рамках [иракской] конституции», — заявил Маасум.

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Президент Ирака также выразил надежду на то, что политические силы «осознают опасность, связанную с эскалацией ситуации», которая, как он предупредил, может «повлиять на будущее всех иракцев».

Напомним, обострение отношений между Эрбилем и Багдадом произошло после референдума о независимости Иракского Курдистана, прошедшего 25 сентября.

В ночь на 16 октября руководство Ирака направило войска в провинцию Киркук, которая находится под контролем регионального правительства Курдистана, для обеспечения безопасности.

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Иракские силовики должны были координировать свои действия с курдскими военными отрядами. Однако позднее появилась информация о столкновениях между иракскими военными и курдскими отрядами.

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