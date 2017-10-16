Ближайшему соратнику экс-президента ПМР Шевчука дали 10 лет тюрьмы

Тирасполь, , 17:12 — REGNUM Экс-главу Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики Юрия Гервазюка, который является ближайшим соратником бывшего президента ПМР Евгения Шевчука, приговорили к 10 годам тюрьмы и крупному штрафу за превышение должностных полномочий и коррупцию. Как сообщил Первый Приднестровский телеканал, решение вынес Тираспольский городской суд, и оно может быть обжаловано в высшей судебной инстанции.

По версии обвинения, Гервазюк, пользуясь служебным положением (сперва как мэр Бендер, а затем как глава таможни), организовал схемы по уклонению от уплаты налогов и оформлял фиктивные сделки по экспорту спирта.

На самого Евгения Шевчука, напомним, в Приднестровье заведено шесть уголовных дел. Его обвиняют в коррупции, контрабанде, подкупе, злоупотреблении служебными полномочиями, хищении государственных денег в особо крупных размерах и незаконном удержании зарплат и пенсий.

Верховный совет (ВС) Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с Шевчука, однако Шевчук успел незаконно покинуть территорию ПМР, убыв в Молдавию. Власти Молдавии заявили, что не намерены выдавать Шевчука Приднестровью.

Источники ИА REGNUM сообщили, что Шевчук находился в молдавской столице под политическим покровительством лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка. 17 июля Шевчука допросили в молдавской Генпрокуратуре, после чего завели уголовное дело о подготовке похищения и убийства экс-президента ПМР и членов его семьи.

После дачи показаний в молдавской Генпрокуратуре Шевчук со своей семьей беспрепятственно покинули Молдавию, отправившись, по информации молдавских властей, в одну из стран ЕС.

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