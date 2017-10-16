Глава МИД РФ призвал участников ВФМС к активному взаимодействю в политике

Сочи, Краснодарский край, , 17:11 — REGNUM Молодые люди, собравшиеся на XIX Международном фестивале молодежи и студентов, способны компенсировать то, о чем пока не могут договориться политики на взрослом уровне. Такую мысль 16 октября выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который принял участие в панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир» в рамках ВФМС 2017.

«Фестиваль собрал многие тысячи юношей и девушек со всего мира, и это прекрасная возможность для того, чтобы лучше узнать друг друга, договориться о дальнейших контактах в интересах поддержания доверия и взаимопонимания между странами и народами. Если хотите, это хорошая возможность компенсировать то, что пока не удается сделать политикам на взрослом уровне», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД РФ также посоветовал гостям фестиваля уделить внимание достопримечательностям Сочи. Он отметил, что город «утвердился в качестве международного центра: и спортивного, и дискуссионного, и туристического, и культурно-образовательного».

У пришедших на панельную дискуссию участников фестиваля также была уникальная возможность пообщаться с Сергеем Лавровым и задать ему вопросы как о самом фестивале, так и о международной политической ситуации в мире, которая, как выяснилось, серьезно волнует молодых людей.

Глава МИД РФ, в частности, ответил на вопрос о ситуации с референдумом в Каталонии. По мнению Сергея Лаврова, единственным путем решения этой проблемы является диалог, и это решение должно быть найдено в рамках конституции Испании.

«Рассматриваем это как внутреннее дело Испании. Слышим призывы к диалогу, слышим заявления о готовности к диалогу, в том числе из Барселоны. Это единственный путь к рассмотрению той ситуации, которая сложилась в результате референдума», — ответил на вопрос министр.

Задали министру вопрос и о роли России в мировых отношениях. Сергей Лавров ответил, что через 10 лет она будет весомой. По мнению министра, наша страна станет одним из полюсов многополярного мира и будет объединять вокруг себя многих союзников.

«Мы надеемся, что через 10 лет тенденция к многополярности — а это объективная тенденция, когда на разных континентах появляются новые мощные державы: экономические, финансовые — будет гораздо больше проявляться, и те, кто сейчас пытаются ее остановить и сохранить одностороннее доминирование, я думаю, что они к тому времени все-таки немножко поумнеют и не будут идти против течения истории», — подчеркнул Сергей Лавров.

Ответил министр и на вопрос о нынешних отношениях России со странами Европейского Союза, которые в последние годы переживают определенный кризис. По мнению Сергея Лаврова, Европа в отношении России должна руководствоваться своими интересами, а не подсказками из-за океана.

«Убежден, что объективность восторжествует, и Европа наконец осознает, что она должна действовать самостоятельно, а не по подсказке из-за океана. Тем более, что оттуда летят подсказки, прямо противоречащие друг другу. Европа должна руководствоваться прежде всего своими национальными интересами», — заключил министр.

«Как какой-нибудь инициативной организации принять участие в формировании ценностей, гуманистического подхода к жизни на международном уровне?», — задала вопрос министру представитель Фонда развития творчества «Жизнь и дело».

«Культура образования позволяет молодым людям чаще видеться, лучше узнавать культуру, историю, происхождение традиций. Это главное, что нужно делать в сегодняшнем мире, чтобы преодолеть расклад, когда политики принимают решения во вред своему народу», — ответил Сергей Лавров.

«Надо использовать фестиваль и подобные мероприятия, культурный и образовательный обменн, чтобы новое поколение политиков научилось слушать друг друга, учитывать подходы своего партнера при принятии решений. Благодаря культурному образовательному обмену понимаешь изнутри людей, с которыми ты будешь взаимодействовать», — добавил министр.

«А какое содействие оказывает МИД инициаторам таких проектов в России?», — уточнил представитель фонда «Жизнь и дело».

«Только морально-политическую. У нас денег нет», — ответил Сергей Лавров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. В ходе церемонии выступил Президент РФ Владимир Путин. Фестиваль продлится до 22 октября. В нем принимают участие более 20 тыс. человек из 180 стран.

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