На юге Афганистана силовики отразили атаку исламистских боевиков

Кабул, , 17:49 — REGNUM Силы безопасности Афганистана отразили скоординированную атаку боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южной провинции Кандагар, 16 октября сообщает Anadolu.

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Боевики стремились захватить стратегически важный район Маруф, в котором проходят маршруты, связывающие несколько южных провинций.

«Мы обратились за поддержкой с воздуха, чтобы отразить атаку. Несколько полевых командиров и до 30 боевиков были ликвидированы», — заявил представитель полиции провинции Кандагар Мохаммад Наджибулла.

Напомним, ранее представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Моджахед заявил, что боевики захватили несколько контроль-пропускных пунктов в районе Маруф, убив 12 сотрудников службы безопасности.

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Несмотря на то, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зародилось именно в провинции Кандагар, ситуация в провинции остаётся относительно стабильной по сравнению с соседними провинциями, такими как Гильменд, Забуль, Урузган и Газни.

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