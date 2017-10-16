На ВФМС состоялся массовый забег на дистанцию 2017 метров

Сочи, Краснодарский край, , 16:49 — REGNUM Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов заботятся о своем физическом состоянии и призывают остальных делать то же самое. Доказательство этому — символический забег на 2017 метров, который состоялся 16 октября на трассе «Формулы-1» в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В нем приняли участие более 3400 человек из 73 стран.

На открытии перед участниками выступили президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, знаменитый советский и российский пловец Александр Попов и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая отправилась на дистанцию прямиком со сцены.

Одной из главных особенностей забега стала его инклюзивность: около 60 участников с ограниченными возможностями приняли участие в соревновании на общих основаниях, причем нередко на дистанции можно было увидеть картину, когда абсолютно посторонние люди с улыбками подхватывали коляски и помогали сидящим в них людям обгонять других бегунов.

Некоторые участники восприняли забег как своеобразный карнавал: часть гостей брали с собой символику своих стран, другие совмещали спортивную одежду с элементами национальных костюмов, а один из участников вообще с ног до головы облачился в… колготки.

«Забег — это дружба народов. Люди разных национальностей здесь собрались вместе, и это здорово! Все мы — друзья, семья. Мы — единое целое», — поделился впечатлениями Артур Имаев из Башкортостана, который тоже не остался в стороне от тренда на эксклюзивность в одежде.

Несмотря на теплую погоду, на голове у него красовалась национальная меховая шапка, которая называется «бурек».

Параллельно с символической дистанцией на 2017 метров на трассе «Формулы-1» также состоялся забег на 4000 метров для тех, кто хотел проявить себя на более серьезном уровне.

Победителем среди мужчин стал участник фестиваля Дмитрий Травкин. Он преодолел дистанцию за 14 минут 12 секунд. Из женщин первой к финишу пришла Екатерина Толмачева с результатом 17 минут 14 секунд. Победителей и призеров наградили на цветочной церемонии.

Бег — самый доступный вид спорта в мире, подчеркивают организаторы мероприятия. Поэтому и забег на 2017 метров направлен на объединение: его цель не обогнать соперника, а прийти к финишу всем вместе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15−22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города — две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении фестиваля помощь оказывают 5 тысяч волонтеров.

Президент РФ Владимир Путин выступил на торжественном открытии Всемирного фестиваля молодежи ис удентов 2017 15 октября.

«Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте. Все в ваших силах. Главное, упорно идти только вперед. А фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь ваши самые смелые и самые добрые мечты и помыслы. Объявляю XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов открытым!», — сказал Владимир Путин, обращаясь к участникам церемонии.

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