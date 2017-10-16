Сирийская армия освободила от ИГ* поселение к северу от Дейр-эз-Зора

Дамаск, , 16:45 — REGNUM Вооруженные силы Сирии освободили от боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) населенный пункт Аль-Хусейния, расположенный к северу от города Дейр-эз-Зор, сообщает 16 октября газета «Известия».

По информации издания, ссылающегося на источник в сирийском военном ведомстве, в результате военной операции были уничтожены несколько десятков боевиков, бронетехника и внедорожники с пулеметными установками.

Напомним, 14 октября сирийская армия взяла под контроль поселение Хатла и город Меядин, находящиеся на основном пути снабжения отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих в провинции Дейр-эз-Зор, которое они получают через границу с Ираком.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября израильские ВВС нанесли авиаудар по зенитной батарее правительственных войск Сирии. ВВС Израиля утверждают, что удар был нанесен в ответ на ракетный пуск по израильским самолетам-разведчикам.

Инцидент произошел в преддверии визита в Израиль главы Минобороны Сергея Шойгу, в ходе которого состоится его встреча с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и министром обороны Авигдором Либерманом.

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