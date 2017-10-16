Каир готов к нормализации отношений с Анкарой

Каир, , 17:55 — REGNUM Каир готов к активизации торговых отношений с Анкарой, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, 16 октября сообщает Anadolu со ссылкой на египетские СМИ.

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Шукри выразил надежду, что двусторонние отношения могут достичь уровня, который «отвечает интересам народов обеих стран».

«Мы стремимся поддерживать определенные торговые отношения, потому что они приносят пользу Египту с точки зрения привлечения инвестиций и создания рабочих мест… Эти отношения следует поощрять до тех пор, пока они не создают угрозы для национальной безопасности Египта», — заявил глава МИД Египта.

Напомним, в июле Египет объявил, что его экспорт в Турцию вырос за первые пять месяцев 2017 года на 52%, достигнув примерно $837 млн. За аналогичный период 2016 года данный показатель достиг $549 млн.

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По данным министерства торговли и промышленности Египта, общий объём торговли между Египтом и Турцией в 2016 году составил $4 млрд 176 млн.

Политические отношения между Турцией с Египтом остаются неустойчивыми с середины 2013 года, когда бывший президент Мухаммед Мурси был свергнут в результате военного переворота.

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