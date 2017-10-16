Литва приблизилась к демографическому обрыву

Вильнюс, , 16:19 — REGNUM Конституционный суд Литвы уже завтра, 17 октября, начнет рассматривать просьбу сейма относительно пояснения постановления Конституционного суда от 13 ноября 2006 года по вопросу двойного гражданства, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 октября. Сейм в деле будет представлять консерватор Жигимантас Павиленис.

В парламенте было начато рассмотрение поправок к закону о гражданстве, в которых предлагается предоставить гражданам Литвы, проживающим в странах ЕС и НАТО, возможность сохранить литовское гражданство, но был сделан перерыв, и сейм обратился в Конституционный суд с просьбой дать дополнительное объяснение относительно постановлений Конституционного суда, связанных с возможностями граждан Литвы быть гражданами других стран, сохраняя литовское гражданство.

По словам Павилениса, обращение в Конституционный суд с первого взгляда кажется вполне логичным — сейм просит объяснить, соответствует ли формулировка, что двойное гражданство предоставляется гражданам Литвы только в исключительных случаях, действительности, с которой сталкиваются Литва и ее граждане, и не нарушается ли принцип равноправия.

Сейчас десяткам тысяч гражданам Литвы, уехавшим из страны до 1991 года, предоставлено такое исключение. Но граждане, которые уехали из страны после 11 марта 1990 года, лишаются этого права. Поэтому Сейм еще раз пытается спросить, не дискриминируются ли около 800 тыс. покинувших страну граждан Литвы, когда их родители, дедушки и бабушки такое право уже имеют.

«Представляя сейму свои предложения относительно предоставления двойного гражданства лицам, уехавшим из Литвы, мы стремились обратить внимание не только на изменившиеся внешние обстоятельства (членство в ЕС, НАТО, негативнее влияние Brexit), но и на несоответствие применяемой в действительности правовой практики и доктрины Конституционного суда — на давно известный факт, что уже сегодня целым группам граждан, нескольким десяткам тысяч граждан Литвы, предоставлено двойное гражданство, хотя правовая доктрина предусматривает, что «случаи двойного гражданства должны быть очень редкими, исключительными». Надеемся, что эти дополнения к обращению предоставят Конституционному суду больше возможностей высказаться по вопросу двойного гражданства», — отмечает Павиленис, сожалея, что сейм не стал твердо решать вопрос двойного гражданства и еще больше отдалил процесс, ожидая постановления Конституционного суда.

«Мы обязаны, наконец, понять, что в нынешнем контексте массовой эмиграции и международных процессов мы приблизились к определенному обрыву, и если государство с него упадет, ему будет очень трудно подняться», — считает Павиленис.