Путин заручился поддержкой из-за рубежа: Радио REGNUM

Москва, 16 октября 2017, 17:00 — REGNUM
- Италия доверяет: президентом России итальянцы видят только Путина;
- Градус повышен: Венгрия хочет признать Киев нарушителем Соглашения об ассоциации Украины с ЕС;
- Подлежит рассмотрению: станет ли 100-летие революции поводом для амнистии;
- Всему своё время: обжалование штрафов ГИБДД Госдума обсудит в 2018 году;
- Угроза срыва: в Севастополе федеральная программа развития под вопросом.
Читайте ранее в этом сюжете: Россия ищет баланс интересов, Украину крушит уголь из США: Радио REGNUM