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Путин заручился поддержкой из-за рубежа: Радио REGNUM

Политика

Итальянцы хотят, чтобы нынешний глава Кремля вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента России

Путин заручился поддержкой из-за рубежа: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 октября 2017, 17:00 — REGNUM  

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