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Экс-правящая партия Македонии потерпела поражение на региональных выборах

Политика

Кандидаты от ВМРО-ДПМНЕ уступили на местных выборах представителям СДСМ и албанского «Демократического союза за интеграцию»

Скопье, 16 октября 2017, 16:10 — REGNUM  Партия ВМРО-ДПМНЕ бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского потерпела сокрушительное поражение на местных выборах, прошедших в стране 15 октября, уступив в большинстве регионов Социал-демократическому союзу Македонии (СДСМ) во главе с действующим премьером Зораном Заевым.

Согласно данным, озвученным Государственной избирательной комиссией Македонии, кандидаты от СДСМ одержали победу в 50 муниципалитетах, тогда как представители ВМРО-ДПМНЕ — только в девяти.

Партия Николы Груевского также впервые уступила «Демократическому союзу за интеграцию» Али Ахмети, который представляет интересы албанского этнического меньшинства. Партия албанцев одержала победу в 12 муниципалитетах.

По данным МВД республики, голосование на избирательных участках проходило спокойно, серьёзных нарушений порядка зафиксировано не было.

Отметим, что на предыдущих региональных выборах в Македонии, который проходили в 2013 году, кандидаты от ВМРО-ДПМНЕ победили в 58 муниципалитетах, а представители СДСМ — лишь в четырёх.

Нынешние выборы стали первыми после прихода к власти лидера оппозиции Зорана Заева. Глава СДСМ получил пост главы правительства летом 2017 года после длительного политического кризиса в стране при активной поддержке Запада. СДСМ сформировала большинство в парламенте совместно с партиями албанцев, согласившись поддержать их требования о внесении изменений в конституцию страны.

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