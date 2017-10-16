Ярославская облдума: получателей иностранных грантов нужно знать в лицо

Ярославль, , 16:10 — REGNUM Депутат Ярославской областной Думы предлагает внести изменения в статью 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и обязать кандидатов на выборные должности и их родственников сообщать о полученных иностранных грантах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроектом, который предполагается внести в Госдуму РФ, предложено ввести обязательное требование о предоставлении кандидатом на выборную должность сведений об участии кандидата, его супруги, несовершеннолетних детей в деятельности организаций, получающих или получавших гранты, передаваемых безвозмездно и безвозвратно иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами или международными организациями. В том числе кандидатам предлагается сообщать о том, что они сами или их близкие родственники получали такие гранты.

Делать это предлагается в целях информирования избирателей о кандидатах.

«Данная информация является существенной для формирования отношения к кандидату и, как следствие, необходимой для обеспечения всестороннего и сознательного выбора избирателем. Факт получения грантов от иностранных граждан и иностранных юридических лиц, а также международных организаций, получивших право на предоставление грантов на территории Российской Федерации, позволит избирателю дать оценку финансовой и коррупционной уязвимости кандидата» — отмечает разработчик проекта депутат Иван Парамонов.

Если кандидат скрывает такие сведения или предоставляет недостоверную информацию, это будет являться основанием для отказа либо отмены его регистрации

В настоящее время на информационном стенде в помещении для голосования размещается информация о возрасте кандидата, его семейном и имущественном положении, об образовании, месте работы, о судимости, в том числе погашенной или снятой.