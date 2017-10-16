Спецслужбам Литвы выдали мандат на физическое насилие

Вильнюс, , 16:09 — REGNUM Сейм Литвы расширил полномочия спецслужбам страны, сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 октября, в канцелярии литовского парламента. Согласно принятым поправкам, в случае необходимости должностные лица смогут использовать не только оружие, но и специальные меры принуждения. 98 парламентариев проголосовали за, никто не был против и никто не воздержался. Предусмотрено, что сотрудник спецслужбы имеет право применить насилие «только при служебной необходимости и настолько, сколько нужно для исполнения служебных обязанностей».

«Сотрудник разведки обязан применять насилие, адекватное обстоятельствам и пропорциональное угрозе, учитывая конкретную ситуацию, характер и интенсивность нарушения права, индивидуальные свойства нарушителя. Физическое насилие применяется лишь в тех случаях, когда психическое насилие было неэффективным или когда любое промедление вызывает угрозу для жизни или здоровья сотрудника разведки или другого лица», — говорится в законе.