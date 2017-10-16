Понедельник, 16 Октября 2017 года
17:12:54 МСК

Спецслужбам Литвы выдали мандат на физическое насилие

Политика

«Если психологическое насилие не помогает»: спецслужбам Литвы развязали руки

Вильнюс, 16 октября 2017, 16:09 — REGNUM  Сейм Литвы расширил полномочия спецслужбам страны, сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 октября, в канцелярии литовского парламента. Согласно принятым поправкам, в случае необходимости должностные лица смогут использовать не только оружие, но и специальные меры принуждения. 98 парламентариев проголосовали за, никто не был против и никто не воздержался. Предусмотрено, что сотрудник спецслужбы имеет право применить насилие «только при служебной необходимости и настолько, сколько нужно для исполнения служебных обязанностей».

«Сотрудник разведки обязан применять насилие, адекватное обстоятельствам и пропорциональное угрозе, учитывая конкретную ситуацию, характер и интенсивность нарушения права, индивидуальные свойства нарушителя. Физическое насилие применяется лишь в тех случаях, когда психическое насилие было неэффективным или когда любое промедление вызывает угрозу для жизни или здоровья сотрудника разведки или другого лица», — говорится в законе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Литвы