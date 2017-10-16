В Госдуме назвали нового канцлера Австрии

Москва, , 16:04 — REGNUM По итогам парламентских выборов в Австрии пост канцлера, скорее всего, займет Себастьян Курц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Скорее всего, новым канцлером станет молодой, но уже активно проявивший себя на посту министра иностранных дел страны Себастьян Курц, который не раз заявлял о бесперспективности антироссийских санкций и предлагал европейским коллегам вернуться к диалогу», — сказал Железняк.

Пост вице-канцлера имеет все шансы занять лидер партии Свободы Ханс Кристиан Штрахе, считает парламентарий.

Депутат напомнил, что Штрахе «поддержал референдум в Крыму, не боится сотрудничества с Россией и критично настроен к политике ЕС».

«Парламентские выборы в Австрии стали продолжением существенных изменений в политической картине Европы, где население стран-членов ЕС всё больше убеждается в отсутствии эффективной стратегии руководства Евросоюза. Австрийцы проголосовали за политические силы, которые выдвигают понятные и перспективные идеи, способные найти путь для вывода страны из кризиса, в котором находится Европа, предлагают внятную внутреннюю и неконфронтационную внешнюю политику», — сказал Железняк.

Напомним, накануне в Австрии прошли выборы в нижнюю палату парламента, которые инициировал министр иностранных дел и глава АНП Себастьян Курц в мае 2017 года. Всего в выборах участвовали 16 партий и политических движений.

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