В Литве гражданам России законодательно запретят вести бизнес

Вильнюс, , 16:02 — REGNUM Член литовской парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы»Лауринас Кащюнас сегодня, 16 октября, внёс поправки к законопроекту о предприятиях и оборудовании, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности, и других предприятиях, важных для обеспечения национальной безопасности, сообщили ИА REGNUM в сейме Литвы.

В законопроекте предлагается предусмотреть, чтобы при вложении инвестиций в предприятия, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности, в стратегически важные секторы или при планировании деятельности возле объектов со стратегическим значением, оценивались нынешние или прошлые связи инвестора не только с учреждениями зарубежных стран, но и с физическими и юридическими лицами этих стран.

По словам Кащюнаса, в рассматриваемом законопроекте установлен один из критериев оценивания соответствия интересам национальной безопасности, согласно которому «инвестор не соответствует интересам национальной безопасности, если у него в настоящем времени или в прошлом были связи с учреждениями зарубежных стран, повышающие риск для национальной безопасности или вызывающие угрозу».

А в ныне действующей редакции закона установлен похожий по своему смыслу критерий, согласно которому «инвестор считается соответствующим интересам национальной безопасности, если у него нет связей с учреждениями зарубежных стран, не принадлежащих ЕС или НАТО, или с лицами этих стран, повышающих риск для национальной безопасности или вызывающих угрозу».

Это означает, что оцениваются не только связи инвестора с учреждениями зарубежных стран, но и с лицами этих стран — как с физическими, так и с юридическими. А в новом законопроекте предусмотрено, что должны оцениваться только связи с учреждениями зарубежных стран.

«Но на практике может сложиться ситуация, когда у инвестора нет связей с учреждениями зарубежных стран, повышающих риск для национальной безопасности или вызывающих угрозу, но у него могут быть такие связи с физическими или юридическими лицами той страны, которые могут быть связаны с учреждениями той страны. Это могут быть, например, поставщики, инвесторы, поставляющие какую-нибудь производимую в стране продукцию, например, программное обеспечение, использование которого в стратегически важных хозяйственных секторах страны может повысить риск для национальной безопасности из-за возможного кибернетического шпионажа», — говорит Кащюнас.

По его словам, это определенный правовой пробел, который планируется устранить. В стратегически важные хозяйственные секторы могут инвестировать «лишь абсолютно прозрачные лица, соответствующие интересам национальной безопасности».

Парламентарий также предлагает установить, что председатели профсоюзов и члены органов коллегиального правления, работающие в стратегически важных предприятиях первой и второй категории, должны соответствовать установленным в законе критериям надежности. К первой категории относятся предприятия, в которых государству, самоуправлению или находящему в госуправлении предприятию принадлежит 100% акций предприятия, ко второй — не менее 2/3 акций.

Как в ныне действующем законе, так и в рассматриваемой его новой редакции предусмотрено, что лица, претендующие на важную должность в предприятиях, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности, проверяются спецслужбами страны, которые должны установить, соответствуют ли они предусмотренным в законе критериям надежности. В новом законопроекте предусмотрен срок проверки — не более 15 дней. Если проверяется иностранец или лицо без гражданства, проживающее не в Литве, срок проверки может быть продлен, но не более, чем на 5 дней.

Но, по утверждению Кащюнаса, к профсоюзам, работающим в таких предприятиях, могут присоединяться и работники, которые проходят проверку в спецслужбах страны, и те, кто по занимаемой должности не проверяются. Из них профсоюзы выбирают председателя. Сейчас известно, что председатели некоторых профсоюзов, объединяющих работников стратегически важных предприятий — граждане третьих стран, и их необязательно нужно проверять.

«С учетом того, что гражданство третьей страны может быть связано с большей лояльностью по отношению к той стране и что такие работники могут не проходить проверку, в контексте динамичной геополитической ситуации это может быть фактором, повышающим риск для национальной безопасности. Например, председатели таких профсоюзов могут оказывать негативное влияние на работников стратегических предприятий», — сказал Кащюнас.

Поэтому, по его словам, было бы целесообразно установить, что председатели профсоюзов и члены органов коллегиального правления, работающих в стратегически важных предприятиях, должны соответствовать установленным критериям, то есть тем же самым, что применяются к лицам, претендующим на важную должность в тех предприятиях. Их проверяли бы спецслужбы в том же порядке.

Напомним, ранее в Литве разразился скандал из-за того, что «Литовские железные дороги» используют российскую систему ГЛОНАСС, а в парламенте Литвы законодательно хотят запретить использование российского программного обеспечения, такого, как разработки Kaspersky или систем бухгалтерского учёта 1C.