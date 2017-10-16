Госдума спросит у Минсельхоза, Минприроды и РАН, как бороться с борщевиком

Москва, , 15:50 — REGNUM Профильные комитеты Госдумы направили запросы на имя министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, главы Минприроды России Сергея Донского и президента Российской академии наук Александра Сергеева с предложением рассмотреть возможность подготовки Федеральной целевой программы либо принять на федеральном уровне иные дополнительные меры, способствующие борьбе с борщевиком. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Госдума на пленарном заседании 11 октября поддержала постановление, предложенное депутатом Госдумы Владимиром Поздняковым (КПРФ) о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком. Принято решение поручить комитету по экологии и охране окружающей среды и комитету по аграрным вопросам разработать предложения по борьбе с борщевиком Сосновского.

«Специфика проблемы такова, что решение ее в одном конкретном регионе остроту вопроса не снимает, и нужны именно федеральные меры на уровне межведомственного взаимодействия с привлечением экспертов и ученых Российской академии наук. Это очень большой и сложный процесс, который мы сегодня запустили», — сказал Бурматов.

По итогам работы парламентарии рассмотрят этот вопрос на заседании комитета по экологии, сообщил глава комитета.

«Возможно, это будет межкомитетское мероприятие с учетом того, что это вопрос межведомственного взаимодействия», — добавил он.

По данным «Россельхозцентра», общая площадь распространения борщевика в РФ ежегодно увеличивается на 10%. «По некоторым данным, только на территории европейской части России борщевиком занято более миллиона гектаров», отмечают парламентарии.

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