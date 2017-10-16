В Литве потратили миллион евро на рекламу несуществующей АЭС

Вильнюс, , 15:46 — REGNUM Бывший глава Висагинской АЭС Римантас Вайткус, который в мае 2014 года начал руководить производителем мебели Vilniaus baldai, сейчас вынужден давать Вильнюсскому участковому суду пояснения относительно своей работы в Висагинской АЭС — бывшему главе предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вайткусу, который оказался на скамье подсудимых, придется объяснить проявление щедрости к компании Viešųjų ryšių partneriai — этой компании, как подозревается, удалось без какой-либо конкуренции получить заказ от Висагинской АЭС, а за выполненные работы по указанию Вайткуса было заплачено более 900 тыс. евро.

Уголовное дело о злоупотреблении служебным положением, возбуженное против Вайткуса, сегодня начала рассматривать судья Эгле Груодене. В Уголовном кодексе за это преступление грозит строжайшее наказание — лишение свободы сроком до 5 лет.

Вайткусу были предъявлены обвинения после того, как появились подозрения, что с 14 сентября 2012 года по 28 января 2013 года он злоупотреблял служебным положением, когда без проведения конкурсных закупок незаконно приказал заплатить одному конкретному предприятию за дополнительно предоставленные коммуникационные услуги. За эти услуги было заплачено 905 822, 83 евро.

Этот случай коррупции прокуроры начали расследовать после обращения тогдашней парламентской фракции социал-демократов, которое она представила в ноябре 2012 года — после того, как появились подозрения, что Висагинская АЭС непрозрачно проводит конкурсные закупки, обыски в помещениях АЭС шли более недели.

Вайткус утверждал, свою вину не признает, а показания даст, только когда будут допрошены все свидетели.

«Потому что это очень долгая история, очень много времени уже прошло», — объяснял Вайткус, почему он не хочет сразу дать показания.

Суд планирует продолжить рассмотрение уголовного дела в середине ноября, а во время следующего заседания намерен допросить работников Висагинской АЭС.

Перед тем, как в 2011 году стать главой Висагинской АЭС, Вайткус несколько лет работал вице-министром хозяйства, ответственным за ядерную энергетику, также он руководил компанией IBM Lietuva. По имеющимся данным, бывший глава Висагинской АЭС в прошлом не был судим и не был наказан в административном порядке.

Напомним, Висагинскую АЭС в Литве так и не начали строить. Литва не сумела привлечь инвесторов и не договорилась с Латвией, Эстонией и Польшей. Висагинская АЭС должна была быть построена рядом с остановленной Игналинской АЭС.