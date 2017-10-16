Новые политические обстоятельства: отменён конкурс на сити-менеджера Пскова

Псков, , 15:38 — REGNUM В Пскове признан несостоявшимся конкурс на должность главы администрации города (сити-менеджера). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, такое решение было принято сегодня, 16 октября, на заседании конкурсной комиссии.

Четверо из пяти претендентов на пост сити-менеджера отозвали свои заявления и отказались от участия в конкурсе: это Андрей Горюнов, Игорь Калашников, Иван Мешков и Вадим Петрухин. При этом Иван Мешков пояснил, что решил «взять паузу, чтобы доработать программу своих действий».

«В качестве кандидата на соискание должности главы администрации Пскова я иду совершенно осознанно, мною подготовлена программа развития областного центра. Но с учетом новых политических обстоятельств, назначением врио губернатора Михаила Ведерникова, её необходимо доработать», — заявил Мешков.

В конкурсной комиссии остались документы только от одного претендента — депутата городской думы от КПФ Сергея Фёдорова.

«Согласно подпункту «б» пункта 4.12 «Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова» конкурс признаётся не состоявшимся», — пояснили в пресс-службе Пскова, отметив, что за это решение члены комиссии проголосовали единогласно.

Председатель конкурсной комиссии, глава Пскова Иван Цецерский, комментируя произошедшее, вспомнил аналогичную ситуацию 2009 года.

«Сами участники конкурса прекрасно понимают, что врио губернатора, которому придется работать в тесном контакте с местной администрацией, не безразлично, кто будет главой администрации. И это очень правильное решение, поскольку врио губернатора необходимо время для оценки кандидатур, выработки своей позиции и принятия некоего предложения в адрес депутатского корпуса Псковской городской думы, чтобы была поддержана согласованная кандидатура, устраивающая и депутатов гордумы, и руководителя региона», — заявил Иван Цецерский.

В пресс-службе Пскова сообщили, что будет объявлен новый конкурс. При этом те, кто отозвали документы, получат возможность подать их вновь.

Конкурс будет назначен на сессии Псковской городской думы не ранее, чем через 30 календарных дней с момента принятия конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся. Ранее планировалось, что конкурсный отбор на пост сити-менеджера состоится уже 20 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний глава администрации Пскова Игорь Калашников занимает этот пост с 2013 года. Его полномочия истекли 22 сентября. Новый конкурс на замещение должности сити-менеджера города был объявлен не без скандала: на внеочередном заседании Псковской городской думы прежнего созыва, при том, что в городе был избран уже новый состав городской думы.

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Напомним, в Пскове действует двуглавая модель управления городом. 22 сентября главой Пскова на очередной, третий срок полномочий из состава Псковской городской думы был избран Иван Цецерский.

Напомним также, что после досрочной отставки с поста губернатора Псковской области Андрея Турчака, который руководил регионом 8,5 лет, временно исполняющим обязанности 12 октября 2017 года назначен Михаил Ведерников.

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