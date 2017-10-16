Узбекистан и Иран налаживают отношения

Ташкент, , 15:44 — REGNUM Делегация Узбекистана посетит 16−18 октября 2017 года Иран, сообщает пресс-служба правительства Узбекистана.

Согласно сообщению, возглавлять узбекистанскую делегацию будет министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. В ходе визита узбекистанская делегация проведет переговоры с высшими должностными лицами Ирана, в том числе с президентом Хасаном Рухани и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

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Отмечается, что во время посещения Ирана делегация из Узбекистана также примет участие в совместном узбекистанско-иранском бизнес-форуме.

Напомним, в марте 2017 года прошел пятый раунд узбекистанско-иранских переговоров между министерствами иностранных дел. Страны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в рамках таких международных организаций, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация исламского сотрудничества.

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Также Иран и Узбекистан отметили необходимость совместных действий по созданию межрегионального транспортного коридора Узбекистан-Туркмения-Иран-Оман. В этом случае страны смогут развивать торгово-экономические, транспортно-коммуникационные и инвестиционные отношения.

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