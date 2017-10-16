Ереван прокомментировал обязательство перед ЕС по закрытию АЭС

Ереван, , 15:36 — REGNUM Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое Армения намерена подписать с Европейским Союзом, предусматривает закрытие Армянской атомной электростанции (ААЭС). Комментируя этот факт, пресс-секретарь министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Васак Тарпошян отметил, что согласно проекту документа, станция может быть закрыта при создании соответствующих мощностей.

«Ресурс второго энергоблока Армянской атомной электростанции не бесконечен, и в один прекрасный день он будет выведен из эксплуатации», — подчеркнул пресс — секретарь, напомнив, что сейчас на ААЭС реализуется программа по продлению срока эксплуатации второго энергоблока на 10 лет — до 2026 года.

«После истечения данного срока будет ясно, когда мы выведем блок из эксплуатации», — сказал Тарпошян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским Союзом», которое планируется подписать в ноябре 2017 г., содержит пункт о закрытии Армянской АЭС.

Текст соглашения 14 октября был опубликован на официальном сайте совета ЕС. Во второй главе соглашения, которая озаглавлена «Энергетическое сотрудничество, включая ядерную безопасность» говорится, что стороны должны сотрудничать по вопросам энергетики на основе принципов партнерства, взаимной выгоды, прозрачности и предсказуемости.

Сотрудничество должно включать, в частности: «Закрытие и безопасный вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС и скорейшее принятие дорожной карты или плана действий с учетом необходимости заменить её новыми мощностями для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития Республики Армения».

Как ранее писало ИА REGNUM, когда Евросоюз требовал от Литвы, Болгарии и Словакии закрыть АЭС, то взамен он гарантировал вступление этих стран в ЕС. Армении никто и ничего «Соглашением о расширенном и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским Союзом» не гарантирует. От Армении требуют добровольно уничтожить свой основной источник электроэнергии даже не в обмен на «стеклянные бусы» или «огненную воду», а просто так.

«Насколько велико пренебрежения интересами Армении со стороны ЕС хорошо видно по тому, что от Украины (при подписании соглашения с ЕС) никто не требовал закрыть атомные энергоблоки. Хотя на Украине достаточно реакторов того же типа, что и на Армянской АЭС. Единственное, чем эксперты ЕС обосновывают причины для остановки Мецаморской АЭС, — это сейсмическая опасность. Однако спитакское землетрясение станция благополучно пережила, с достаточным запасом прочности.

Перспективы строительства новой АЭС в Армении весьма призрачны. Ни Россия, ни другие страны не готовы будут инвестировать крупные средства для строительства АЭС в этом регионе. А значит, Армению делают энергетическим заложником Азербайджана, Грузии и Турции. А что такое быть заложником у Азербайджана и Турции, в Армении должны хорошо помнить», — считает обозреватель ИА REGNUM Анна Мейзер.

Армянская АЭС, единственная в регионе, была введена в эксплуатацию в 1980 году. После спитакского разрушительного землетрясения работа станции была приостановлена. Повторный запуск АЭС состоялся в ноябре 1995 года. Два энергоблока станции оснащены российскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок в настоящее время остановлен, а эксплуатационный ресурс второго, мощностью 400 МВт, заканчивается в 2019 году. На долю ААЭС приходится до 45% от общей выработки электроэнергии.

В марте 2014 года правительство Армении приняло решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока на 10 лет — до 2026 года. Координацию проекта осуществляет дочерняя структура Госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Сервис». Окончание работ запланировано на 2019 год. Правительство Российской Федерации выделило Армении на эти цели государственный экспортный кредит на сумму $270 млн и грант в $30 млн. В марте 2015 года был создан Совместный координационный комитет (СКК) по реализации программы.

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