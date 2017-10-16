Corriere della Sera: Австрию поразила эпидемия всей Европы

Рим, , 15:38 — REGNUM

Итальянское издание Corriere della Sera предлагает посмотреть на результаты выборов в Австрии через историю этой страны, чтобы лучше понять успех правых. Журналист Клаудио Магрис цитирует воспоминания премьер-министра Италии Де Гаспери, который во время Парижской мирной конференции после Второй мировой войны чувствовал, будто все было против него, так как он представлял Италию, Австрия же была признана в качестве жертвы нацизма и аннексии, аншлюса.

Итальянское правительство тогда выразило удивление, потому все хорошо помнили толпы, которые приветствовали приход Гитлера в Вену в марте 1938 года. Тогда референдум о присоединении закончился плебисцитом.

Как пишет автор статьи, «бесполезно взывать к двойной душе Австрии, очаровательной многонациональной империи, раздираемой взрывными противоречиями, с одной стороны — это большая и открытая культура, с другой стороны — закрытая и ворчливая». После 1918 года и распада империи Австрия обнаружила себя с отрезанной головой от тела, она переживала с особой интенсивностью противоречия, которые заражали всю Европу. Развязывание национализма, фашизма различных видов — неправильные ответы на реальные проблемы, которые демократия не знала, как решать — в то время как более безжалостным советский коммунизм ослабил, прямо или косвенно, демократический социализм

«В течение десятилетий между двумя мировыми войнами неоперившаяся Австрийская Республика видела междоусобицы и военные столкновения между различными образованиями, фашистскими, коммунистическими, националистическими, все друг против друга. Годы гражданской войны, Дворец правосудия в Вене, который загорелся в 1927 году, кровавые репрессии министра Шобера. Канцлер Энгельберт Дольфус подавлял бунт «красной Вены», рабочих кварталов; нацисты уничтожили фашистского канцлера; австрофашистский режим патетически защищал подразделения, развернутые на границе в 1934 году Муссолини — тогда очень критичного в отношении Гитлера — создал лагеря, где были заперты нацисты, коммунисты, либералы, социалисты. Именно все это, — как сообщает Corriere della Sera, — оставило раны на истории маленькой страны, и сегодня эти раны вновь кровоточат».

Успех правых на выборах издание называет болезнью, которая распространяется как эпидемия во многих странах мира, угрожая тем, что скоро это будет неузнаваемый мир.

«Сегодняшние победители не являются главными действующими лицами; они просто феномен лихорадка, отрыжка самого худшего прошлого, подкармливаемого самыми драматическими проблемами современности, — подводит итог Клаудио Магрис. — Они — наше зеркало, в котором мы видим наше лицо не в самом приятном свете. Они — не соломинка, но бревно в глазах Европы».