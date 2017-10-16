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В Кремле анонсировали участие президента России в ПМЭФ

Политика

Так Песков ответил на вопрос, можно ли на основании планируемой встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях ПМЭФ-2018 сделать вывод о его участии в избирательной кампании в 2018 году

Москва, 16 октября 2017, 15:26 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал участие главы государства в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

«Я могу объявить, что президент Российской Федерации примет участие в следующем Питерском международном экономическом форуме», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, можно ли на основании планируемой встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях ПМЭФ-2018 сделать вывод о его участии в избирательной кампании в 2018 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин не говорил о своих планах насчет участия в выборах президента России в марте 2018 года. Он, в частности, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут.

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Петербургский международный экономический форум