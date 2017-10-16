В Кремле анонсировали участие президента России в ПМЭФ

Москва, , 15:26 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал участие главы государства в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

«Я могу объявить, что президент Российской Федерации примет участие в следующем Питерском международном экономическом форуме», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, можно ли на основании планируемой встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях ПМЭФ-2018 сделать вывод о его участии в избирательной кампании в 2018 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин не говорил о своих планах насчет участия в выборах президента России в марте 2018 года. Он, в частности, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут.