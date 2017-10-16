Израиль информировал российские ВС об ударе по ПВО Сирии

Тель-Авив, , 15:18 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу получит исчерпывающую информацию об ударе израильских ВВС по зенитной батарее правительственных войск Сирии, пишет газета Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По словам представителя пресс-службы ЦАХАЛ, российская сторона была в режиме реального времени проинформирована об авиаударе по батарее ПВО Сирии.

ВВС Израиля утверждают, что атака была проведена в ответ на выстрел ПВО по израильским самолетам-разведчикам.

Инцидент произошел в преддверии визита в Израиль главы Минобороны Сергея Шойгу. В ходе визита состоится его встреча с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и министром обороны Авигдором Либерманом.

Напомним, израильские ВВС сбросили на сирийскую батарею, вооруженную зенитно-ракетными комплексами С-200 российского производства, четыре бомбы. Батарея была полностью уничтожена.

Решение нанести удар по сирийской батарее было принято после того, как под огонь батареи попали израильские самолеты — в их сторону был пуск ракеты. Самолеты выполняли разведывательное задание в воздушном пространстве Ливана.

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