Узбекистан, Туркмения и Вануату присоединились к Межпарламентскому союзу

Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Узбекистан, Туркмения и Вануату вступили в Межпарламентский союз (МПС), об этом заявил председатель МПС Сабер Чоухудри в ходе заседания 137-й ассамблеи союза в Санкт-Петербурге.

«Мы получили три формальных заявки на присоединение к МПС и восстановление членства — от Узбекистана, Туркмении и Вануату», — заявил Чоухудри, добавив, что исполнительный комитет рекомендовал им одобрить эти просьбы.

В настоящий момент члены Руководящего совета утвердили данные заявки. При этом Туркмения и Ванутау вступили в МПС впервые, Узбекистан ранее был в составе организации и сейчас восстановил свои полномочия.

Кроме того, статус ассоциированного члена в МПС получила также Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества.

Таким образом, в Межпарламентском союзе сейчас состоят 176 стран и 12 межпарламентских организаций.

Напомним, 137-я ассамблея Межпарламентского союза открылась 14 октября в Санкт-Петербурге. В настоящий момент в МПС объединяет парламентарии 176 стран мира и 12 межправительственных организаций. Союз содействует развитию парламентаризма, соблюдению прав человека, установлению межнационального мира, а также сохранению международной безопасности.

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