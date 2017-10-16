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Назарбаев отчитал правительство за дефицит ГСМ на рынке Казахстана

Политика

Президент Казахстана отметил, что правительство принимает необходимые, но совершенно недостаточные меры для стабилизации рынка ГСМ

Астана, 16 октября 2017, 15:08 — REGNUM  Правительство Казахстана халатно относится к обеспечению населению республики горюче-смазочными материалами (ГСМ), заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает 16 октября пресс-служба главы республики.

По его словам, на рынке Казахстана не хватает ГСМ из-за того, что правительство и министерство республики допустили «халатность и безответственность» в своей работе. Назарбаев уточнил, что два из трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Казахстана осенью встали на ремонт, и хотя об этом было известно, нужные шаги предприняты не были.

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«Должны были подготовиться и завести соответствующее количество энергоносителей для обеспечения населения ГСМ. Этого сделано не было», — сказал президент Казахстана.

Он также отметил, что меры, принимаемые правительством для стабилизации ситуации на рынке ГСМ, хотя и необходимы, но при этом совершенно недостаточны для того, чтобы обеспечить рынок необходимым запасом ГСМ.

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«В этой связи, по предложению Правительства, я объявил вам (министру энергетики Казахстана Канату БозумбаевуИА REGNUM ) выговор», — подчеркнул Назарбаев.

Напомним, ранее премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил снять с должности вице-президента «КазМунайГаза» Данияра Берлибаева и объявить выговор главе «КазМунайГаза» Сауату Мынбаеву за неудовлетворительное состояние рынка ГСМ.

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