Матвиенко: Реакция Ирана на выход США из ядерной сделки неизвестна

Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на проходящей в Санкт-Петербурге 137-й ассамблее Межпарламентского союза заявила, что из-за заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из ядерного соглашения с Ираном может оказаться од угрозой весь план действий, сообщают организаторы ассамблеи МПС.

По ее словам, это заявление «всех встревожило», ведь Совместный всеобъемлющий план по ядерной программе Ирана достался «очень тяжело».

«Когда было подписано это соглашение, во всем мире его признали большой победой международной дипломатии. И это было действительно так», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда напомнила, что в настоящее время благодаря этому соглашению Иран находится под жестким контролем МАГАТЭ в плане выполнения его условий. Последняя проверка была в августе 2016 года, и МАГАТЭ подтвердило, что Иран строго соблюдает все условия и выполняет все взятые на себя обязательства.

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Поэтому никаких оснований подвергать сомнению эффективность этих договоренностей нет. Кроме того, в ряде стран ЕС уже оценили заявления США, напомнив, что соглашение — международный акт, который принят в виде резолюции Совета безопасности ООН, и оно не может быть расторгнуто по инициативе какой-то одной стороны.

«Если США захотят выйти из этого соглашения, а последствия этого еще надо оценить, то в любом случае это — односторонний шаг, который не одобряется в мире, подвергается резкой критике», — сказала Матвиенко, выразив надежду, что конкретного решения о выходе США из ядерной сделки все же не будет.

«Мы не знаем реакцию Ирана на этот счет — если Иран снимет с себя обязательства по режиму нераспространения ядерного оружия, все принятые международные акты подвергнутся очень большому испытанию. Не хотелось бы, чтобы это произошло», — заключила спикер Совфеда РФ.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что угрозы Трампаотменить «ядерную сделку» с Ираном — это «пустые разговоры». По его словам, сделка с Ираном подкреплена соответствующей резолюцией Совета безопасности ООН и не может быть отменена США в одностороннем порядке.

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