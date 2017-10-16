Астана, , 14:42 — REGNUM С 10 октября Казахстан вернул Киргизии более 105 тонн продукции в связи с усилением ветеринарного и фитосанитарного контроля на казахско-киргизской границе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

По данным министерства, с 10 октября на границе усилен ветеринарный контроль, в настоящее время на шести пограничных ветеринарных постах работают 32 инспектора.

«Дано указание по усилению контроля и надзора в пунктах назначения по выявлению в ввезенной киргизской продукции запрещенных и загрязняющих веществ (антибиотики, микроорганизмы, соли тяжелых металлов и т.д.», — говорится в сообщении.

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Кроме того, с момента фитосанитарного контроля в пунктах контроля досмотрено 117 грузовых автомобилей общим весом более 821,4 тонн. Из них на границе досмотрено 93 автомашин с 650,4 тоннами продукции, в пунктах назначения — 24 автомашины (172 тонны продукции).

Отмечается, что с 10 октября было выявлено 15 фактов нарушений, по 14 из них — груз возвращен в Киргизию. Общий вес возвращенной продукции составляет 105,1 тонна, общая сумма штрафов — 68 тыс. тенге (11,7 тыс. рублей).

Напомним, с 10 октября казахские пограничники перешли на усиленный режим работы на время проведения президентских выборов в Киргизии. В связи с этим на досмотр пересекающих киргизско-казахскую границу грузовых и легковых автомобилей стало уходить больше времени. На пунктах пропуска наблюдаются многокилометровые пробки.

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