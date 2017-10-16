Разные задачи: зачем новгородскому губернатору два первых заместителя

Великий Новгород, , 14:27 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначил себе восемь заместителей, из которых в должностях первых заместителей губернатора в состав правительства вошли Сергей Сорокин и Вероника Минина. Как прокомментировала ИА REGNUM это решение председатель комитета информационной политики Новгородской области Юлия Слуцкая, у каждого из них — разные задачи.

Сергей Сорокин будет первым заместителем губернатора Новгородской области по вопросам внутренней политики, а Вероника Минина, напротив, займётся конкретными проектами, реализация которых невозможна без взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами, также в её ведении будут вопросы международного и межрегионального сотрудничества.

«Перед Вероникой Мининой поставлены чёткие задачи: проектная работа и постоянное взаимодействие с федеральными органами власти. Среди крупных проектов — это в том числе и строительство аэропорта в Великом Новгороде, а также проекты в сфере ЖКХ, транспорта и другие», — пояснила Юлия Слуцкая.

Напомним, 45-летний уроженец Вологодской области Сергей Сорокин был назначен заместителем губернатора Новгородской области в марте 2017 года. Ранее он работал административным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ), генеральным директором которого до 2017 года был нынешний глава Новгородской области Андрей Никитин.

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48-летняя уроженка Великих Лук Псковской области Вероника Минина работала первым заместителем губернатора Новгородской области Сергея Митина семь лет, с 2010 года. На этом посту она курировала вопросы бюджетной политики региона, экономики, привлечения инвестиций, физической культуры и спорта, а также взаимодействия со СМИ. После отставки Митина в феврале 2017 года Вероника Минина сохранила пост заместителя.

Кроме того, в должности заместителя из команды прежнего главы региона остался Игорь Верходанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего у губернатора Новгородской области Андрея Никитина — восемь заместителей, из них трое до 2017 года не работали в регионе (Сорокин, Александр Дронов и Ольга Колотилова). Тимофей Гусев ранее занимал пост главы Любытинского района Новгородской области. Евгений Богданов возглавлял региональный департамент экономического развития, Мария Пантелейчук — департамент культуры и туризма Новгородской области.

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