Сеть взорвал ролик, где калининградец показывает средний палец солдатам США

Калининград, , 14:40 — REGNUM Соцсети взорвал видеоролик калининградца, заснявшего передвижение военной техники США по территории Польши по направлению к границе российской Калининградской области.

На ролике, который первым опубликовал портал «Вести-Калининград», видно, как легковой автомобиль обгоняет внушительную колонну с бронетехникой, над которой реют флаги США. Пассажир говорит водителю: «Смотри, сынок… Вот, сука, бесы!»

Далее пассажир показывает американским солдатам, сидящим на броне, неприличный жест и кричит: «Fuck You America!» В ответ солдаты улыбаются и машут руками.

Пользователи, комментирующие видео, разошлись в оценках действий калининградца. Одни пишут, что им «стыдно за невоспитанного русского», другие — хвалят за искренность.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM автор ролика по имени Роман объяснил, что «общался на понятном американцам языке и жестах».

«Я предполагаю, что те, кто пишут, что я поступил некультурно и нетолерантно, в 41-м году уходили в полицаи, — сказал автор ролика. — У меня в багажнике лежал российский флаг, я бы достал его, но на автобане нереально было остановиться».

Также собеседник ИА REGNUM уточнил, что ездил в Польшу не за сосисками, как написали многие пользователями, а на международные соревнования.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что бронетехника США, по всей видимости, прибыла в приграничный с Калининградской областью город Эльблонг (25 км от российской границы).

Накануне в центре Эльблонга состоялись «смотрины» американских вооруженных сил. Сегодня польские СМИ пестрят фотографиями, где эльблонгские дети позируют на бронетехнике.