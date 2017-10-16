В Таласе митингующие требуют провести выборы президента Киргизии еще раз

Бишкек, , 14:23 — REGNUM В городе Талас сторонники Омурбека Бабанова, занявшего второе место на выборах президента Киргизии, проводят пеший марш протеста против итогов голосования. Участие в акции протеста принимают до 500 человек.

«В основном это молодежь, собравшаяся стихийно. Некоторые стоят с флагами. Пока никаких правонарушений не зафиксировано. Сотрудники милиции наблюдают за ситуацией. Все под контролем», — уточняют в правоохранительных органах.

По мнению собравшихся, выборы главы государства не были проведены достаточно прозрачно и честно. Митингующие выражают недовольство и требуют провести голосование еще раз.

В местном представительстве партии «Республика», лидером которой является Омурбек Бабанов, отрицают свою причастность к организации этой акции протеста.

ИА REGNUM напоминает, 15 октября 2017 года состоялись выборы президента Киргизии. За кресло главы государства боролись 11 человек. В голосовании приняли участие свыше 1,69 млн киргизстанцев, явка составила 55,93%.

Победу одержал кандидат от партии власти, преемник действующего президента Сооронбай Жээнбеков, заполучивший 54,2% голосов. Второе место занял лидер партии «Республика», известным киргизстанским бизнесменом и депутат республиканского парламента Омурбек Бабанов, который смог заручиться поддержкой 33,36% избирателей.

Таласская область является малой родиной Омурбека Бабанова. По данным Центриззбиркома, на президентских выборах он смог заручиться поддержкой 85% жителей этого региона, принимавших участие в голосовании. Отметим, что невзирая на проигрыш, Бабанов пообещал «не захватывать власть ни сейчас, ни в будущем».

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