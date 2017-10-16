Рамзан Кадыров с визитом прибыл в Узбекистан

Ташкент, , 14:21 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров совершает рабочий визит в Узбекистан. Его самолет приземлился в аэропорту столицы республики имени Ислама Каримова в 10:00. Визит чеченского лидера продлится два дня — 16 и 17 октября, пишет Sputnik Узбекистан.

В рамках поездки Кадыров посетит несколько предприятий в Ташкенте, Самарканде и в Бухаре. Он также ознакомится с двумя крупными мечетями столицы Узбекистана — Хаст-Имам и Шайха Зайниддина. Также глава Республики Чечня побывает на месте захоронения известного узбекского богослова шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, бывшего учителя и близкого друга его отца, обучавшегося в Ташкентском исламском институте.

Среди предприятий, с работой которых намерен ознакомиться Кадыров, компания Artel и предприятие Gold Dried Fruits Export, занятое в переработке и экспорте сельскохозяйственной продукции.

Отметим, что на официальном сайте главы Чечни информации о визите Рамзана Кадырова в Узбекистан пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров совершил визит в Белоруссию, в рамках которого он встретился с президентом республики Александром Лукашенко. Во время поездки были достигнуты договоренности о налаживании сотрудничества в агропромышленном комплексе и в сфере поставок продуктов питания. Также обсуждались вопросы поставок в Чечню грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники из Белоруссии.

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