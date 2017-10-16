Главный конкурент преемника президента Киргизии не будет захватывать власть

Бишкек, , 14:20 — REGNUM «Я всегда заявлял о том, что никогда не захватывал власть. И сейчас, и в будущем не собираюсь этого делать. Мы намерены доказывать правоту и защищать избирателей только законным путем», — заявил занявший второе место кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов, выступая на пресс-конференции по итогам выборов.

Отвечая на вопрос о том, были ли прошедшие президентские выборы честными и справедливыми, лидер партии «Республика» сообщил, что на некоторых участках были нарушения и использовался административный ресурс.

«Выборы прошли в сильной конкуренции, но не было равных шансов. Мы будем собирать все факты о нарушениях, мы будем улучшать законодательство за вмешательство госорганов в избирательный процесс. Я абсолютно уверен, что у нас будет чистый избирательный процесс», — сказал он.

Подводя итог своего выступления, Бабанов обратился к своим конкурентам по предвыборной гонке с просьбой «не подвергать гонениям тех, кто «бегал» за других кандидатов».

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 15 октября, в Киргизии состоялись выборы главы государства. На высшую государственную должность претендовали 11 человек, но основная битва за голоса избирателей развернулась между кандидатом от партии власти, преемником действующего президента Сооронбаем Жээнбековым и лидером партии «Республика», известным киргизстанским бизнесменом Омурбеком Бабановым.

В итоге победил Сооронбай Жээнбеков, который получил 54,2% голосов. Кандидатуру Омурбека Бабанова, занявшего второе место, поддержали 33,36% избирателей. Третьим оказался экс-вице-премьер Адахан Мадумаров, за которого проголосовали 6,41% пришедших на выборы киргизстанцев. Бывший премьер-министр Киргизии Темир Сариев, которого многие также считали кандидатом-фаворитом, сумел заручиться поддержкой лишь 2,53% избирателей. Остальные претенденты на президентское кресло не смогли перешагнуть рубеж в 1%.

Всего в голосовании на выборах президента Киргизской Республики, по предварительным данным, приняли участие 1 692 423 человека. Явка составила 55,93%.

Читайте развитие сюжета: В Таласе митингующие требуют провести выборы президента Киргизии еще раз