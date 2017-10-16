Казахстан ограничил ввоз молочной продукции из Киргизии

Астана, , 14:24 — REGNUM В Казахстане введен запрет на поставку продукции пяти молокоперерабатывающих заводов Киргизии, сообщила 16 октября пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

Ограничение было установлено в связи с выявлением нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции. В ведомстве сообщили, что с 10 октября, когда был усилен ветеринарный контроль на границе с Киргизией, было выявлено 15 нарушений.

«С момента усиления фитосанитарного контроля в пунктах контроля и назначения досмотрено 117 грузовых автомашин с подкарантинной продукцией общим весом более 821,4 тонн, 332 м. куб (пиломатериалы)», — говорится в сообщении.

По фактам нарушений в Киргизию было возвращено 105,1 тонн продукции и выписано штрафов на общую сумму 68 тыс. тенге (11,7 тыс. рублей). В соответствии с документом, ограничения касаются не только молочной продукции, но и товаров рыбоперерабатывающих, мясоперерабатывающих производств. Особая проверка осуществляется при ввозе в Казахстан запрещенных и загрязняющих веществ (антибиотики, микроорганизмы, соли тяжелых металлов и т.д.).

В министерстве отмечают, что после введения дополнительных мер ветеринарного контроля в отношении киргизских товаров начало наблюдаться снижение объема ввоза и транзита.

Ранее в Киргизии был введен усиленный режим несения службы на границе с Казахстаном. С 10 октября на период подготовки и проведения выборов президента Киргизии пограничная служба перешла на усиленный вариант.

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