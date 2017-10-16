Межнациональная политика в Крыму — «совокупная бездеятельность»

Симферополь, , 14:00 — REGNUM Основная проблема крымского Госкомнаца при Зауре Смирнове заключалась в совокупной бездеятельности, которой с удовольствием пользовались различные провокаторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов, комментируя неожиданную отставку руководителя государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК, о которой стало известно сегодня, 16 октября.

«В Крыму фактически отсутствует диалог между представителями разных национальностей по линии комитета. Либо глава Крыма, либо спецслужбы в острые моменты подключаются к проблеме. Что касается пикетов, это результат системной работы провокаторов по ту сторону Перекопа, которые воспользовались отсутствием аналогичной системной работы со стороны Рескомнаца. Насколько я понимаю ситуацию, информации о подготовке этой акции у Заура Смирнова было ноль. Но не нужно сводить причину отставки только к одному происшествию. Провал в системной работе не формируется в один день», — отметил Игорь Рябов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно об отставке с поста главы государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заура Смирнова, который работал в этой должности с апреля 2014 года.

Как прокомментировал кадровые перестановки глава РК Сергей Аксёнов, мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом в Крыму, носили в основном формальный характер, а связи с национальными общинами были недостаточными.

«Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей, приёмов граждан, постоянных поездок по Крыму, предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям. Межнациональные отношения — очень сложная и чувствительная сфера, особенно в таком многонациональном регионе, как Крым. Здесь недопустим однобокий подход к решению существующих проблем, нужна кропотливая работа с представителями всех национальностей», — комментировал ситуацию на своей официальной странице в Facebook крымский руководитель.

Также есть мнение, что последней каплей для руководства республики стали события прошлых выходных, когда в нескольких городах Крыма за несогласованные одиночные пикеты были задержали сразу 49 крымских татар, протестовавших против действий спецслужб в отношении шести активистов международной террористической группировки «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Возможно, после этого стало окончательно понятно, что назначенные властями новые лидеры крымско-татарского народа, призванные заменить многолетних вождей меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не контролируют ситуацию на местах и не пользуются должным авторитетом у своих соотечественников.

Кстати, всех задержанных за несанкционированные пикеты доставили в ближайшие отделения полиции, где с «борцами за свободы» провели профилактическую беседу и благополучно отпустили.

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