Венгрия намерена обсудить на саммите Украина – ЕС закон об образовании

Будапешт, , 14:06 — REGNUM Включить в повестку заседания саммита Украина — ЕС вопрос о нарушении Украиной прав нацменьшинств в связи с принятым законом об образовании потребует Венгрия, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает 16 октября УНН.

По его словам, вопрос о нарушениях прав нацменьшинств на Украине стоит очень остро, поэтому его необходимо обсудить в рамках саммита об ассоциации Украины с Евросоюзом. Сийярто подчеркнул, что Венгрия считает образовательный закон, принятый Киево, «жестким нарушением Соглашения об ассоциации» Украины с ЕС.

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«Во время следующего заседания саммита об ассоциации [ЕС] с Украиной мы должны поставить обсуждение этой ситуации в повестку дня, так как это исключительная ситуация», — сказал Сийярто.

Напомним, на Украине приняли законопроект, который исключает преподавание в школах на иностранных языках после пятого класса, а после 2020 года — образование на Украине станет полностью украиноязычным.

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Венгрия и ряд стран Восточной Европы назвали закон «дискриминационным» и начали серьезное давление на Украину с требованием отменить законопроект.

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